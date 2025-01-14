Дрон окупантів атакував житловий будинок у Чугуєві: постраждала маленька дитина

Ворожі війська вкотре обстріляли Харківщину. На жаль, постраждала мала дитина. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

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Терористи атакували місто Чугуїв, застосувавши ударний безпілотник. Апарат влучив на подвір’я п’ятиповерхового житлового будинку, спричинивши значні пошкодження: у будівлі вибито вікна, а кілька автомобілів зазнали пошкоджень.

Серед постраждалих опинилася маленька дівчинка, якій лише 1 рік і 7 місяців. Унаслідок інциденту у дитини виникла гостра реакція на стрес, після чого вона отримала необхідну медичну допомогу.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею щодо порушення законів та звичаїв війни. На місці події працюють правоохоронці, які документують наслідки атаки для подальшого розслідування воєнних злочинів.

Нагадаємо

Раніше на Харківщині було зафіксовано 6 ворожих атак за добу, включаючи падіння уламків БпЛА у Валках, а у Куп'янську внаслідок обстрілу загинув 70-річний чоловік.

На Харківщині уламки "шахеду" впали на територію підприємства, за добу через обстріли рф один загиблий