Дрон оккупантов атаковал жилой дом в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

Вражеские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. К сожалению, пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Террористы атаковали город Чугуев, применив ударный беспилотник. Аппарат попал во двор пятиэтажного жилого дома, вызвав значительные повреждения: в здании выбиты окна, а несколько автомобилей получили повреждения.

Среди пострадавших оказалась маленькая девочка, которой всего 1 год и 7 месяцев. В результате инцидента у ребенка возникла острая реакция на стресс, после чего она получила необходимую медицинскую помощь.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. На месте происшествия работают правоохранители, которые документируют последствия атаки для дальнейшего расследования военных преступлений.

Напомним,

Ранее на Харьковщине было зафиксировано 6 вражеских атак за сутки, включая падение обломков БпЛА в Валках, а в Купянске в результате обстрела погиб 70-летний мужчина.

На Харьковщине обломки "шахеда" упали на территорию предприятия, за сутки из-за обстрелов рф один погибший