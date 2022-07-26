В Харьковской области ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов и оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов на Харьковском направлении. Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ, сообщает УНН.
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«На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой склад БК и личный состав. Следите за нашими новостями. Информация будет постепенно обновляться. Пока что замечательное видео детонации», – говорится в сообщении.
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ВСУ уничтожили командный пункт 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватчиков и склад боеприпасов в районе населенного пункта Пятихатки.
На Южном направлении уничтожено 93 русских оккупантов. Украинская авиация нанесла удары по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области и по скоплению силы и техники в Николаевской области.