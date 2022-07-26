На Харківщині ЗСУ знищили російський склад боєприпасів та окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Збройні сили України знищили польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів на Харківському напрямку. Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, інформує УНН.
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«На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Слідкуйте за нашими новинами. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації», - ідеться в повідомленні.
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ЗСУ знищили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади загарбників та склад боєприпасів у районі населеного пункту П'ятихатки.
На Південному напрямку знищено 93 російських окупантів. Українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.