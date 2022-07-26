На Харківщині ЗСУ знищили російський склад боєприпасів та окупантів

Цитата

«На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Слідкуйте за нашими новинами. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

ЗСУ знищили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади загарбників та склад боєприпасів у районі населеного пункту П'ятихатки.

На Південному напрямку знищено 93 російських окупантів. Українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.