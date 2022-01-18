В Харьковской области столкнулись два рейсовых автобуса: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Харьковской области столкнулись два рейсовых автобуса. Как информирует полиция Харьковской области в Telegram, в результате столкновения пострадали три пассажира, передает УНН.
Детали
Отмечается, что авария произошла в Чугуевском районе возле села Терновое. Там на дороге столкнулись два автобуса.
По предварительной информации, пострадали трое пассажиров - их доставили в больницу с синяками и ушибами. Еще три человека от госпитализации отказались.
Напомним
В городе Кременчуг Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС "Мотто", в результате чего вспыхнул пожар.
Также на выезде из города Перечин в Закарпатской области столкнулись Land Rover и BMW. В результате ДТП травмированы 7 человек, из которых 3 детей.