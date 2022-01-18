На Харківщині зіткнулися два рейсових автобуси: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Харківській області зіткнулися два рейсових автобуси. Як інформує поліція Харківської області у Telegram, внаслідок зіткнення постраждали три пасажири, передає УНН.
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Наголошується, що аварія сталася в Чугуївському районі біля села Тернова. Там на дорозі зіткнулися два автобуси.
За попередньою інформацією, постраждали троє пасажирів - їх доправили до лікарні з синцями та забоями. Ще троє людей від госпіталізації відмовилися.
Нагадаємо
У місті Кременчуг Полтавської області мікроавтобус зіткнувся із газовою ємністю на території АЗС "Мотто", внаслідок чого спалахнула пожежа.
Також на виїзді із міста Перечин у Закарпатській області зіткнулися Land Rover та BMW. В результаті ДТП травмовано 7 осіб, з яких 3 дітей.