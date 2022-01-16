Під Полтавою мікроавтобус врізався в автозаправку, виникла пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У місті Кременчуг Полтавської області мікроавтобус зіткнувся із газовою ємністю на території АЗС "Мотто", внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Повідомлення про ДТП на АЗС надійшло рятувальникам сьогодні о 22:10.
Станом на 22:45 зафіксували відкрите горіння газового модуля (5 м.куб.) та мікроавтобуса. Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.
Наразі вогонь гасять водяними стволами. До ліквідації наслідків аварії залучено 28 пожежників.
Нагадаємо
У жовтні минулого року в селі Святопетрівське під Києвом легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС. Унаслідок ДТП одна особа загинула, ще одна — постраждала.