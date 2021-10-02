Під Києвом легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС: одна людина загинула, одна - постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У селі Святопетрівське, на Київщині, легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС. У результаті ДТП одна особа загинула, ще одна - постраждала, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Сьогодні до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське Бучанського району.
Як з'ясувалося на місці, ДТП сталося за участю легкового автомобіля, водій якого не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з газовим модулем автозаправної станції. Внаслідок чого, 1 особа загинула та 1 - постраждала. Також пошкоджено цистерну з газом, з якої стався витік.
Додамо
Рятувальники ліквідували наслідки ДТП та організували чергування особового складу на місці події.
Для ліквідації наслідків ДТП було задіяно 19 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі п'яний водій BMW спричинив смертельне ДТП