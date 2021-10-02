Под Киевом легковушка столкнулась с газовым модулем АЗС: один человек погиб, один - пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В селе Святопетровсоек в Киевской области легковушка столкнулась с газовым модулем АЗС. В результате ДТП один человек погиб, еще один - пострадал, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское Бучанского района.
Как выяснилось на месте, ДТП произошло с участием легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением, допустил столкновение с газовым модулем автозаправочной станции. В результате, 1 человек погиб и 1 - пострадал. Также повреждено цистерну с газом, с которой произошла утечка.
Добавим
Спасатели ликвидировали последствия ДТП и организовали дежурство личного состава на месте происшествия.
Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 19 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе пьяный водитель BMW нанес смертельное ДТП