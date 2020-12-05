В Харьковской области столкнулись четыре автомобиля, два водителя госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На Трассе Чугуев-Меловое на Харьковской области произошло столкновение четырех автомобилей, в результате ДТП пострадали два водителя, они были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
"4 декабря в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по трассе Чугуев-Меловое, возле с. Гетьмановка, Шевченковского района", - сообщили в ГСЧС.
Установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: "Пежо", "Ситроен Берлинго" и двух грузовых "КАМАЗ".
"В результате столкновения данных авто спасатели деблокировали из автомобиля зажатого водителя «Пежо» под наблюдением бригады скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Чугуевской ЦРБ. Водитель грузовика КАМАЗ также госпитализированы ", - добавили в сообщении.
На месте происшествия работали правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Киевской области на днях произошла ДТП с участием семи автомобилей и двух автобусов.