На Харківщині зіткнулися чотири автівки, двох водіїв госпіталізували

“4 грудня о 20:40 на номер „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по трасі Чугуїв-Мілове, біля с. Гетьманівка, Шевченківського району”, — повідомили в ДСНС.

Встановлено, що сталося зіткнення чотирьох автомобілів: “Пежо”, “Сітроєн Берлінго” та двох вантажних “КАМАЗ”.

“Внаслідок зіткнення даних авто рятувальники деблокували з автомобіля затиснуло водія „Пежо“ під наглядом бригади швидкої медичної допомоги. Наразі постраждалого госпіталізували до Чугуївської ЦРЛ. Водія вантажівки КАМАЗ також госпіталізовано”, — додали в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовують всі обставини даної дорожньо—транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Київщині днями сталася ДТП за участі семи авто та двох автобусів.