На Харківщині зіткнулися чотири автівки, двох водіїв госпіталізували

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На трасі Чугуїв-Мілове на Харківщині сталося зіткнення чотирьох автомобілів, в результаті ДТП постраждало двоє водіїв, вони були госпіталізовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Харківській області.

“4 грудня о 20:40 на номер „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по трасі Чугуїв-Мілове, біля с. Гетьманівка, Шевченківського району”, — повідомили в ДСНС.

Встановлено, що сталося зіткнення чотирьох автомобілів: “Пежо”, “Сітроєн Берлінго” та двох вантажних “КАМАЗ”.

“Внаслідок зіткнення даних авто рятувальники деблокували з автомобіля затиснуло водія „Пежо“ під наглядом бригади швидкої медичної допомоги. Наразі постраждалого госпіталізували до Чугуївської ЦРЛ. Водія вантажівки КАМАЗ також госпіталізовано”, — додали в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовують всі обставини даної дорожньо—транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Київщині днями сталася ДТП за участі семи авто та двох автобусів.

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