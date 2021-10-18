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В Харьковской области водитель-нарушитель наехал автомобилем на патрульного - он в больнице

В Харьковской области водитель-нарушитель наехал автомобилем на патрульного - он в больнице

Киев  •  УНН

 • 16250 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Харьковской области водитель легковушки совершил наезд на патрульного, который остановил его за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным полиции, 18 октября около 13:15 автопатруль в составе сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области ГПП Национальной полиции Украины на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Майское Харьковского района остановил за нарушение установленных ограничений скорости движения автомобиль "Suzuki Jimny" .

"При вынесении в отношении нарушителя 1975 года постановления о наложении административного взыскания по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, водитель начал движение и совершил наезд автомобилем на одного из патрульных", - отметили в полиции.

Полицейского доставили в больницу. Нарушитель был остановлен и передан полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним

В Запорожской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на правоохранителя и тяжело его травмировал.

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