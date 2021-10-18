На Харківщині водій-порушник наїхав автомобілем на патрульного – він у лікарні

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За даними поліції, 18 жовтня близько 13:15 автопатруль у складі співробітників Управління патрульної поліції в Харківській області ДПП Національної поліції України на автошляху “Київ-Харків-Довжанський” біля села Травневе Харківського району зупинив за порушення встановлених обмежень швидкості руху автомобіль “Suzuki Jimny”.

“Під час винесення відносно порушника 1975 року народження постанови про накладення адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення, водій почав рух та здійснив наїзд автомобілем на одного з патрульних”, — відзначили у поліції.

Поліцейського доставили до лікарні. Порушник був зупинений та переданий поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Всі обставини події встановлюються.

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