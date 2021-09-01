У Запорізькій області нетверезий водій збив поліцейського

Деталі

31 серпня близько 11 години ранку у середмісті селища міського типу Михайлівка співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу № 3 Василівського районного управління поліції зупинили автомобіль “Мазда” за порушення правил дорожнього руху. При перевірці документів, працівники сектору реагування патрульної поліції з’ясували, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В салоні автівки також знаходилась 13-річна пасажирка.

Поліцейські запропонували водієві пройти освідування в медичному закладі, проте він категорично відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував авто на поліцейського.

Старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. “Мазда” проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли зіткнулася з деревом.

В результаті наїзду поліцейський отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переламу обох ніг. Крім того, у неповнолітньої пасажирки діагностували струс головного мозку середнього ступеню тяжкості.

“Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Михайлівським відділом Василівської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. За скоєння цього особливо тяжкого злочину передбачене позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинув співробітник поліції.