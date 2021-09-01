В Запорожской области нетрезвый водитель сбил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Запорожской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на полицейского и тяжело его травмировал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
Детали
31 августа около 11:00 утра в центре поселка городского типа Михайловка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отдела № 3 Васильевского районного управления полиции остановили автомобиль “Мазда” из-за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции выяснили, что за рулем находится местный житель 1950 года с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.
Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил авто на полицейского.
Старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. “Мазда” проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.
В результате наезда полицейский получил тяжелые телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетней пассажирке диагностировали сотрясение головного мозга средней степени тяжести.
“Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Михайловским отделом Васильевской окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.2 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Кроме этого, открыто уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним
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