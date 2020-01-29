В Харьковской области разоблачили производство водочного фальсификата, подозревают причастность налоговиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи подозревают должностных лиц Главного управления ГФС в Харьковской области в повторном введении в обращение марок акцизного налога, которые в дальнейшем использовались на контрафактной ликероводочной продукции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, осуществляющих досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия должностными лицами Главного управления ГФС в Харьковской области (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, налоговики в сговоре с представителями частных предприятий, повторно вводили в оборот марки акцизного налога, которые якобы были уничтожены. В дальнейшем акцизные марки использовались на контрафактной ликероводочной продукции.
В ходе досудебного расследования, обнаружено несколько подпольных помещений, где изготавливали суррогат. Во время обысков изъяты бутылки с жидкостью похожей на спирт, специальное оборудование, а также более 4 500 бутылок водочных изделий.
Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в Ровно правоохранители блокировали масштабный сбыт опасной для здоровья и жизни граждан контрафактной алкогольной продукции.