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В Харьковской области разоблачили производство водочного фальсификата, подозревают причастность налоговиков

Киев • УНН

 • 15023 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи подозревают должностных лиц Главного управления ГФС в Харьковской области в повторном введении в обращение марок акцизного налога, которые в дальнейшем использовались на контрафактной ликероводочной продукции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В Харьковской области разоблачили производство водочного фальсификата, подозревают причастность налоговиков

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, осуществляющих досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия должностными лицами Главного управления ГФС в Харьковской области (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, налоговики в сговоре с представителями частных предприятий, повторно вводили в оборот марки акцизного налога, которые якобы были уничтожены. В дальнейшем акцизные марки использовались на контрафактной ликероводочной продукции.

В ходе досудебного расследования, обнаружено несколько подпольных помещений, где изготавливали суррогат. Во время обысков изъяты бутылки с жидкостью похожей на спирт, специальное оборудование, а также более 4 500 бутылок водочных изделий.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Ровно правоохранители блокировали масштабный сбыт опасной для здоровья и жизни граждан контрафактной алкогольной продукции.

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