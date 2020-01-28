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У Рівному вилучили контрафактний алкоголь на чотири мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Рівному правоохоронці блокували масштабний збут небезпечної для здоров’я та життя громадян контрафактної алкогольної продукції. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

У Рівному вилучили контрафактний алкоголь на чотири мільйони гривень

За даними спецслужби, троє мешканців обласного центру закуповували алкосурогат у підпільних виробників із Чернігівщини. Підробку зберігали на 8 орендованих складських приміщеннях, розташованих у Рівному. Збували контрафакт під виглядом продукції відомих марок через мережу роздрібної торгівлі регіону.

Під час обшуків за місцями зберігання фальсифікату вилучено понад 48 тисяч пляшок різної ємності із підготовленою до продажу підробкою, більше ніж 2,5 тонни горілчаної продукції, 200 літрів контрафактного коньяку, а також понад 800 літрів спирту. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 4 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження контрафакту та особи, причетні до його виготовлення та реалізації. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили протиправний механізм з мінімізації платежів до державного бюджету через нелегальний продаж алкогольних підакцизних товарів.

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