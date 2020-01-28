В Ровно изъяли контрафактный алкоголь на четыре миллиона гривен

По данным спецслужбы, трое жителей областного центра закупали алкосурогат у подпольных производителей из Черниговской области. Подделку хранили на 8 арендованных складских помещениях, расположенных в Ровно. Сбывали контрафакт под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли региона.

Во время обысков в местах хранения фальсификата изъято более 48 тысяч бутылок различной емкости с подготовленной к продаже подделкой, более 2,5 тонн водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка, а также более 800 литров спирта. Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 4 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили противоправный механизм по минимизации платежей в государственный бюджет через нелегальную продажу алкогольных подакцизных товаров.