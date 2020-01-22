В Одесі блокували механізм збуту контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Одесі правоохоронці викрили протиправний механізм з мінімізації платежів до державного бюджету через нелегальний продаж алкогольних підакцизних товарів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби виявили в обласному центрі та області 7 складських приміщень, де зберігались фальсифіковані алкогольні напої.
Зловмисники реалізовували продукцію під виглядом торгових марок відомих брендів із підробленими марками акцизного збору.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 7,2 тисячі літрів контрафактної алкогольної продукції на 1,3 мільйона гривень та блокували надходження в мережу роздрібної торгівлі небезпечного для життя та здоров’я громадян алкоголю.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у зоні операції Об’єднаних сил блокували збут та вилучили контрафактного алкоголю на суму понад 1,5 млн гривень.