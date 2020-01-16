У зоні ООС вилучили незаконного алкоголю на понад 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У зоні операції Об’єднаних сил блокували збут та вилучили контрафактного алкоголю на суму понад 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"У районі проведення операції Об’єднаних сил Служба безпеки України блокувала збут масштабної партії небезпечного для життя та здоров'я громадян контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад 1,5 мільйона гривень", - сказано у повідомленні.
Співробітники СБУ встановили, що троє жителів Донеччини закуповували алкоголь сумнівної якості у підпільних виробників регіону. Вони накопичували фальсифікат на складських приміщеннях, розташованих у Слов'янську та в одному із навколишніх сіл. Збували контрафакт, як вказано, власникам низки торговельних точок області.
Під час санкціонованих обшуків, проведених на складських приміщеннях зловмисників та у продавців сурогату, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення незаконних оборудок. Також виявлено 10 тонн горілки, розлитої у 23 тисячі пляшок різної ємності, з підробленими акцизними марками без відповідних документів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.
Нагадаємо, в одному з магазинів Краматорська на Донбасі виявили елітний алкоголь без акцизних марок на суму понад півмільйона гривень.