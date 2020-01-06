У зоні ООС виявили елітний алкоголь без акцизів на півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В одному з магазинів Краматорська на Донбасі виявили елітний алкоголь без акцизних марок на суму понад півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook операції Об’єднаних сил.
"У Донецькій області в одному з магазинів Краматорська встановлено факт реалізації та зберігання елітних алкогольних напоїв, на яких були відсутні марки акцизного податку встановленого зразка... З незаконного обігу вилучено понад півтисячі літрів лікеро-горілчаних виробів відомих брендів в асортименті, орієнтовною вартістю понад півмільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що був складений протокол за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка). Він передбачає накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв.
"Матеріали скеровано на розгляд місцевого суду для прийняття законного рішення", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі вилучили 100 тисяч пляшок контрафактного алкоголю.