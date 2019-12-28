На Запоріжжі вилучили 100 тисяч пляшок контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Запорізькій області правоохоронцями з незаконного обігу вже вилучено близько 100 тисяч ємностей лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Наразі на території України тривають заходи з виявлення незаконного виготовлення, зберігання та реалізації алкогольної продукції.
Так, співробітниками Слідчого управління ГУНП та Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області у місті Запоріжжя виявлено лікеро-горілчані напої з підробленими марками акцизного податку та напої, виготовлені "кустарним способом".
"Під час проведення ряду обшуків у приміщеннях, де невстановлені особи незаконно організували діяльність, направлену на виготовлення і реалізацію спиртних напоїв на території Запорізької області, із використанням підроблених марок акцизного податку, поліцейськими вилучено близько 100 тисяч ємностей, об’ємом 0,5 літрів. Крім цього, виявлено полімерні ємності, пластикові діжки, заповнені фальсифікованими лікеро-горілчаними виробами, виготовлені "кустарним способом" (більше 7 тисяч літрів), різноманітні концентрати смакових та барвникових додатків, а також обладнання для виробництва та фасування. Наразі допитуються свідки, триває збір доказів для встановлення організаторів незаконної діяльності для оголошення їм про підозру", - розповів заступник начальника ГУНП Олег Григоров.
Наразі слідчі дії тривають. Вилучене буде направлене для проведення відповідних експертиз. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті - до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові виготовляли та збували алкоголь без обов’язкової сплати акцизного податку. Так, було вилучено близько 20 тис. пляшок.