На Запоріжжі вилучили 100 тисяч пляшок контрафактного алкоголю

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Запорізькій області правоохоронцями з незаконного обігу вже вилучено близько 100 тисяч ємностей лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.