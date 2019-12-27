У Харкові вилучили 20 тисяч пляшок контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові виготовляли та збували алкоголь без обов’язкової сплати акцизного податку. Так, було вилучено близько 20 тис. пляшок. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
"Органами прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у двох кримінальних провадженнях за ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)", - сказано у повідомленні.
Так, прокуратурою області разом з ГУ ДФС в області під час досудового розслідування одного з кримінальних проваджень виявлено та вилучено близько 20 тис. пляшок незаконно виготовлених промисловим способом алкогольних напоїв у місці масового зберігання з метою збуту мешканцями міста Харкова. Вони реалізовувались за цінами, нижчими, ніж мінімальна роздрібна ціна, встановлена державою, з підробленими марками акцизного податку, без обов’язкової сплати акцизного податку.
Крім того, вилучено близько 40 тетрапаків сурогатного алкоголю та інші речовини, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Вилучена продукція направлена для проведення експертних досліджень, після одержання яких буде вирішення питання про повідомлення вищевказаним особам про підозру за ч. 2 ст. 204 КК України.
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Під час досудового розслідування ще одного кримінального провадження у Харкові виявлено незаконний розлив спирту та вантажний автомобіль, в кузові якого знаходилось 12 тонн рідини.
Також проведено огляд приміщення, у якому виявлено та вилучено кустарно виготовлену рідину, схожу на горілку, рідину, схожу на спирт та обладнання.
Наразі до суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вилучені речі та предмети. За вчинення вказаних дій карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Нагадаємо, на Київщині двоє чоловіків отруїлись сурогатним алкоголем, один із них помер у кареті швидкої.