У Харкові вилучили 20 тисяч пляшок контрафактного алкоголю

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові виготовляли та збували алкоголь без обов’язкової сплати акцизного податку. Так, було вилучено близько 20 тис. пляшок. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.