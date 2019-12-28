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В Запорожской области изъяли 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Запорожской области изъяли 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 14171 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Запорожской области правоохранителями из незаконного оборота уже изъято около 100 тысяч емкостей ликероводочной продукции с поддельными марками акцизного налога. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Сейчас на территории Украины продолжаются мероприятия по обнаружению незаконного изготовления, хранения и реализации алкогольной продукции.

Так, сотрудниками Следственного управления ГУНП и Управления стратегических расследований в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области в городе Запорожье обнаружены ликеро-водочные напитки с поддельными марками акцизного налога и напитки, изготовленные "кустарным способом".

"При проведении ряда обысков в помещениях, где неустановленные лица незаконно организовали деятельность, направленную на изготовление и реализацию спиртных напитков на территории Запорожской области, с использованием поддельных марок акцизного налога, полицейскими изъято около 100 тысяч емкостей, объемом 0,5 литров. Кроме этого, обнаружены полимерные емкости, пластиковые бочки, заполненные фальсифицированными ликеро-водочными изделиями, изготовленные "кустарным способом" (более 7 тысяч литров), разнообразные концентраты вкусовых и красящих приложений, а также оборудование для производства и фасовки. Сейчас допрашиваются свидетели, продолжается сбор доказательств для установления организаторов незаконной деятельности для объявления им о подозрении", - рассказал заместитель начальника ГУНП Олег Григоров.

Сейчас следственные действия продолжаются. Изъятое будет направлено для проведения соответствующих экспертиз. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статьи - до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове изготавливали и сбывали алкоголь без обязательной уплаты акцизного налога. Так, было изъято около 20 тыс. бутылок.

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