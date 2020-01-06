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5 марта, 15:49 • 137688 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108863 просмотра

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В зоне ООС обнаружили элитный алкоголь без акцизов на полмиллиона гривен

В зоне ООС обнаружили элитный алкоголь без акцизов на полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 22062 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В одном из магазинов Краматорска на Донбассе обнаружили элитный алкоголь без акцизных марок на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook операции Объединенных сил.

"В Донецкой области в одном из магазинов Краматорска установлен факт реализации и хранения элитных алкогольных напитков, на которых отсутствовали марки акцизного налога установленного образца... Из незаконного оборота изъято более полутысячи литров ликероводочных изделий известных брендов в ассортименте, ориентировочной стоимостью более полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что был составлен протокол по ч. 1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца). Он предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких алкогольных напитков.

"Материалы направлены на рассмотрение местного суда для принятия законного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье изъяли 100 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.

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