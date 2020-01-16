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В зоне ООС изъяли незаконного алкоголя на более чем 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 14425 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В зоне операции Объединенных сил блокировали сбыт и изъяли контрафактного алкоголя на сумму более 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В зоне ООС изъяли незаконного алкоголя на более чем 1,5 млн грн

"В районе проведения операции Объединенных сил Служба безопасности Украины блокировала сбыт масштабной партии опасного для жизни и здоровья граждан контрафактного алкоголя. Ориентировочная стоимость обнаруженного фальсификата составляет более 1,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что трое жителей Донетчины закупали алкоголь сомнительного качества в подпольных производителей региона. Они накапливали фальсификат на складских помещениях, расположенных в Славянске и в одном из окрестных сел. Сбывали контрафакт, как указано, владельцам ряда торговых точек области.

Во время санкционированных обысков, проведенных на складских помещениях злоумышленников и у продавцов суррогата, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение незаконных сделок. Также выявлено 10 тонн водки, разлитой в 23 тыс. бутылок различной емкости, с поддельными акцизными марками без соответствующих документов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения подделки и все лица, причастные к реализации контрафакта.

Напомним, в одном из магазинов Краматорска на Донбассе обнаружили элитный алкоголь без акцизных марок на сумму более полумиллиона гривен.

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