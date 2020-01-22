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В Одессе блокировали механизм сбыта контрафактного алкоголя

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. В Одессе правоохранители разоблачили противоправный механизм по минимизации платежей в государственный бюджет за нелегальную продажу алкогольных подакцизных товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Одессе блокировали механизм сбыта контрафактного алкоголя

Оперативники спецслужбы обнаружили в областном центре и области 7 складских помещений, где хранились фальсифицированные алкогольные напитки.

Злоумышленники реализовывали продукцию под видом торговых марок известных брендов с поддельными марками акцизного сбора.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 7,2 тысячи литров контрафактной алкогольной продукции на 1,3 миллиона гривен и блокировали поступление в сеть розничной торговли опасного для жизни и здоровья граждан алкоголя.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 199 (хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил блокировали сбыт и изъяли контрафактный алкоголь на сумму более 1,5 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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