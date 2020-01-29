На Харківщині викрили виробництво горілчаного фальсифікату, підозрюють причетність податківців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі підозрюють посадовців Головного управління ДФС у Харківській області у повторному введені в обіг марок акцизного податку, які у подальшому використовувалися на контрафактній лікеро-горілчаній продукції. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтаві, здійснюють досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки посадовцями Головного управління ДФС у Харківській області (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, податківці у змові з представниками приватних підприємств, повторно вводили в обіг марки акцизного податку, які нібито були знищені. У подальшому акцизні марки використовувалися на контрафактній лікеро-горілчаній продукції.
У ході досудового розслідування, виявлено декілька підпільних приміщень, де виготовляли сурогат. Під час обшуків вилучено пляшки з рідиною схожою на спирт, спеціальне обладнання, а також понад 4 500 пляшок горілчаних виробів.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, у Рівному правоохоронці блокували масштабний збут небезпечної для здоров’я та життя громадян контрафактної алкогольної продукції.