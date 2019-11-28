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В Харьковской области разоблачили руководителя строительной бригады в растрате бюджетных средств

В Харьковской области разоблачили руководителя строительной бригады в растрате бюджетных средств

Киев  •  УНН

 • 5893 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харьковской области руководитель строительной бригады, которая заключила договор с органом местного самоуправления на ремонтные работы, присвоил денежные средства, выделенные на капитальный ремонт кровли жилого многоквартирного дома на территории Дергачевского района. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В полицию обратились жители дома, который нуждался в капитальном ремонте. Заявители рассказали, что несмотря на выделенные средства, ремонтные работы кровли до настоящего времени так и не завершились.

В ходе расследования по данному факту следователем Дергачевского отдела полиции совместно с межрайонным отделом СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры было установлено, что в действиях строителя усматриваются признаки уголовного преступления.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Согласно санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы досудебного расследования переданы в суд.

Напомним, СБУ разоблачила факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета более пяти миллионов гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог.

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