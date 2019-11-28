На Харківщині викрили керівника будівельної бригади в розтраті бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Харківській області керівник будівельної бригади, яка уклала договір з органом місцевого самоврядування на ремонтні роботи, привласнив грошові кошти, виділені на капітальний ремонт покрівлі житлового багатоквартирного будинку на території Дергачівського району. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
До поліції звернулися жителі будинку, який потребував капітального ремонту. Заявники розповіли, що незважаючи на виділені кошти, ремонтні роботи покрівлі до теперішнього часу так і не завершилися.
В ході розслідування за даним фактом, слідчим Дергачівського відділу поліції спільно з міжрайонним відділом СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Дергачівської місцевої прокуратури було встановлено, що в діях будівельника вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) , ч. 1 та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Відповідно до санкції статей йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Матеріали досудового розслідування передані до суду.
Нагадаємо, СБУ викрила факти привласнення керівництвом одного з департаментів Харківської міськради більше п’яти мільйонів гривень, виділених з міського бюджету на ремонт автошляхів.