В Харьковской области грузовик сбил насмерть велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Харьковской области пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло в Первомайском районе области 6 августа, около 17:00, на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград.
Автомобиль Renault Premium со специализированным полуприцепом под управлением 29-летнего водителя двигался со стороны Первомайского в сторону пгт Краснопавловка.
В районе села Беляевка грузовик совершил наезд 69-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде в попутном направлении по левой полосе движения, он пытался повернуть направо.
В результате столкновения велосипедист погиб на месте происшествия. Водитель грузовика находился за рулем в трезвом состоянии. Предварительно, велосипедист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Обстоятельства и свидетели ДТП устанавливаются.
Напомним, во Львовской области автомобиль наехал на пожилую велосипедистку.