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На Харківщині вантажівка збила на смерть велосипедиста

На Харківщині вантажівка збила на смерть велосипедиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Харківській області літній велосипедист загинув під колесами вантажівки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася в Первомайскому районі області 6 серпня, близько 17:00, на трасі Харків-Мерефа-Павлоград.

Автомобіль Renault Premium зі спеціалізованим напівпричепом під керуванням 29-річного водія рухався зі сторони Первомайську в бік смт Краснопавлівка.

В районі села Біляївка вантажівка скоїла наїзд 69-річного чоловіка, що їхав на велосипеді в попутному напрямку по лівій смузі руху, та намагався повернути праворуч.

Внаслідок зіткнення велосипедист загинув на місці пригоди. Водій вантажівки перебував за кермом у тверезому стані. Попередньо, велосипедист керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Обставини та свідки ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль наїхав на літню велосипедистку.

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