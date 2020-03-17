В Харьковской области в ДТП погиб нацгвардеец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Харьковской области на участке автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, в результате которого погиб 25-летний военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, 16 марта около 7:00 утра старший лейтенант Нацгвардии, находясь за рулем автомобиля Audi, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой моста. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего.
Напомним, в Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Великая Омеляна произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки, в результате чего погибли два человека.