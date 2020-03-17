На Рівненщині внаслідок зіткнення фури та легковика загинули двоє людей

КИЇВ. 17 березня. УНН. На Рівненщині на автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Велика Омеляна сталася смертельна ДТП за участю фури та легковика, внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.