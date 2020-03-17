На Рівненщині внаслідок зіткнення фури та легковика загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Рівненщині на автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Велика Омеляна сталася смертельна ДТП за участю фури та легковика, внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
“Встановлено, що 35-річний рівнянин, водій автомобіля Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, яким керував 27-річний житель Тернопільської області”, — сказано у повідомленні.
Від отриманих травм водій легковика та його пасажирка загинули на місці.
Кермувальник вантажівки за результатами медичного освідування на стан сп’яніння був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Сумщині внаслідок зіткнення рейсового автобуса та автомобіля Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса.