В Ровенской области в результате столкновения фуры и легковушки погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Великая Омеляна произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Установлено, что 35-летний житель, водитель автомобиля Dacia Logan, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, которым управлял 27-летний житель Тернопольской области", - говорится в сообщении.
От полученных травм водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте.
Водитель грузовика по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевших, следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса.