В Ровенской области в результате столкновения фуры и легковушки погибли два человека

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Великая Омеляна произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.