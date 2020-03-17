В Ровенской области в результате столкновения фуры и легковушки погибли два человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101078 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104463 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106470 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105391 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114125 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101046 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105456 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области в результате столкновения фуры и легковушки погибли два человека

В Ровенской области в результате столкновения фуры и легковушки погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 16170 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Великая Омеляна произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Установлено, что 35-летний житель, водитель автомобиля Dacia Logan, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, которым управлял 27-летний житель Тернопольской области", - говорится в сообщении.

От полученных травм водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте.

Водитель грузовика по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевших, следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса.

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