На Харківщині у ДТП загинув нацгвардієць
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Харківщині на ділянці автодороги “Київ-Харків-Довжанський” сталася ДТП, внаслідок якої загинув 25-річний військовослужбовець однієї із частин Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“За попередньою інформацією, 16 березня близько 7 години ранку старший лейтенант Нацгвардії, перебуваючи за кермом автомобіля Audi, рухаючись в напрямку Харкова, не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою мосту. Від отриманих травм водій помер на місці події”, — сказано у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Нагадаємо, на Рівненщині на автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Велика Омеляна сталася смертельна ДТП за участю фури та легковика, внаслідок чого загинуло двоє людей.