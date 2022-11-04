На Харьковщине в 301 деоккупированном населенном пункте восстановлено электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В 301 деоккупированном населенном пункте Харьковской области восстановлено электроснабжение, в 323 газоснабжение. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
Тимошенко рассказал о результатах восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках Харьковской области:
· Газоснабжение - в 323 населенных пунктах
· Электроэнергия - в 301 населенном пункте
· Водоснабжение и водоотведение - в 442 населенных пунктах
· Услуги мобильной связи и интернета - в 217 населенных пунктах
Дополнение
В Харьковской области пиротехниками изъято и обезврежено 471 взрывоопасный предмет.