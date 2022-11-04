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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 8166 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Харківщині у 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання

На Харківщині у 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання

Київ • УНН

 • 247075 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У 301 деокупованому населеному пункті Харківської області відновлено електропостачання, у 323 газопостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Деталі

Тимошенко розповів про результати відновлення критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах Харківської області:

· Газопостачання - в 323 населених пунктах

· Електроенергія - в 301 населеному пункті

· Водопостачання та водовідведення - в 442 населених пунктах

· Послуги мобільного зв’язку та інтернету - в 217 населених пунктах

Доповнення

У Харківській області піротехніками вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет.

Українські Національні Новини

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