На Харківщині у 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У 301 деокупованому населеному пункті Харківської області відновлено електропостачання, у 323 газопостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Деталі
Тимошенко розповів про результати відновлення критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах Харківської області:
· Газопостачання - в 323 населених пунктах
· Електроенергія - в 301 населеному пункті
· Водопостачання та водовідведення - в 442 населених пунктах
· Послуги мобільного зв’язку та інтернету - в 217 населених пунктах
Доповнення
У Харківській області піротехніками вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет.