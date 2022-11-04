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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет

Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет

Київ • УНН

 • 169039 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. За добу з 3 по 4 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїзди, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїзди, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 4– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.

2 пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у м. Куп’янську. Горіли приватний житловий будинок та адміністративна будівля, що не експлуатується.

Доповнення

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 тонн питної води.

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