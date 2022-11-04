Харьковская область: пиротехники изъяли и обезвредили 471 взрывоопасный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За сутки с 3 по 4 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. В течение отчетного периода осуществлено 18 оперативных выездов, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В течение отчетного периода осуществлено 18 оперативных выездов, из которых:
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- 9 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых связаны с ведением боевых действий;
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- 1 – на аварийно-спасательные работы;
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- 4 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
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- 4 – другие выезды.
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2 пожара, которые вызвал враг своими обстрелами, случились в г. Купянске. Горели частный жилой дом и не эксплуатируемое административное здание.
Дополнение
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъят и обезврежен 471 взрывоопасный предмет.
Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили около 28 тонн питьевой воды.