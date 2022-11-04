Харьковская область: пиротехники изъяли и обезвредили 471 взрывоопасный предмет

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 18 оперативных выездов, из которых:



9 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых связаны с ведением боевых действий;



1 – на аварийно-спасательные работы;



4 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;



4 – другие выезды.



2 пожара, которые вызвал враг своими обстрелами, случились в г. Купянске. Горели частный жилой дом и не эксплуатируемое административное здание.

Дополнение

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъят и обезврежен 471 взрывоопасный предмет.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили около 28 тонн питьевой воды.