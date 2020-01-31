В Харьковской области будут судить работников банка, которые за год присвоили более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Харьковской области будут судить руководителя отделения банка и двух кассиров, которые на протяжении 2014-2015 годов присвоили почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"В период с 2014 по 2015 год преступная группа в составе 29-летней и.о. руководителя и двух 34 и 60-летних кассиров-менеджеров по операциям отделения одного из коммерческих банков в городе Чугуеве преступным путем завладела средствами на сумму более полумиллиона гривен" , - говорится в сообщении.
Сейчас досудебное расследование касательно уголовных производств, открытых в июне 2017 года по ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.190 (мошенничество), ч.2, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса завершено.
Установлено, что участники организованной группы составляли заведомо подложные официальные документы о выдаче клиентам банка денежных средств, находящихся на их депозитных счетах, таким образом обращая в свою пользу деньги граждан, находившихся в кассе отделения банка.
Полученная преступным путем прибыль распределялась между членами группы в долях, определенных ее организатором.
28 января текущего года обвинительный акт направлен в Чугуевский городскай суд Харьковской области.
Напомним, завершено расследование в отношении менеджмента ПАО "Банк Богуслав" и должностного лица НБУ, подозреваемых в присвоении 21,6 миллиона гривен.