На Харківщині судитимуть працівників банку, які за рік привласнили більше півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Харківщині судитимуть керівника відділення банку та двох касирів, які впродовж 2014-2015 років привласнили майже півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"У період з 2014 по 2015 рік злочинна група у складі 29-річної в.о. керівника та двох 34 і 60-річних касирів-менеджерів з операцій відділення одного з комерційних банків у місті Чугуєві злочинним шляхом заволоділа коштами на суму більше півмільйона гривень", - сказано у повідомленні.
Наразі досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих у червні 2017 року за ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.190 (шахрайство), ч.2, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу завершено.
Встановлено, що учасники організованої групи складали завідомо підроблені офіційні документи про видачу клієнтам банку грошових коштів, що перебували на їх депозитних рахунках, таким чином обертаючи на свою користь гроші громадян, які знаходились в касі відділення банку.
Отримані злочинним шляхом прибутки розподілялися між членами групи у частках, визначених її організаторкою.
28 січня поточного року обвинувальний акт направлений до Чугуївського міського суду Харківської області.
Нагадаємо, завершено розслідування відносно менеджменту ПАТ "Банку Богуслав" та посадовця НБУ, яких підозрюють у привласненні 21,6 мільйона гривень.