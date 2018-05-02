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В Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей: погиб молодой водитель

Киев • УНН

 • 9168 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Вблизи поселка Кутузовка в Харьковской области 1 мая произошло лобовое столкновение внедорожника Toyota Land Cruiser и автомобиля Chevrolet Corvette, в результате чего один человек погиб на месте, еще один человек получил травмы. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области, передает УНН.

В Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей: погиб молодой водитель

"Авария произошла около 17:20 на автодороге вблизи поселка Кутузовка. Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погиб 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett. Его пассажирка возрастом примерно 20 лет в шоковом состоянии с травмами госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

Впоследствии личность человека, который руководил Toyota Land Cruiser, установили.

"Данный человек не работает в органах внутренних дел. Сразу после совершения ДТП водитель внедорожника был задержан работниками полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 УКУ", - уточнили в полиции.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 1 мая на трассе Симферополь-Евпатория произошла автомобильная авария с участием частного микроавтобуса "Форд" и автомобиля "Шкода Рапид", в результате чего пострадали 9 человек, из них 5 - дети.

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