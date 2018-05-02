На Харківщині сталося лобове зіткнення авто: загинув молодий водій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Поблизу селища Кутузівка на Харківщині 1 травня сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та автівки Chevrolet Corvette, внаслідок чого одна особа загинула на місці, ще одна людина отримала травми. Про це повідомив відділ комунікації ГУ НП у Харківської області, передає УНН.
"Подія сталася близько 17:20 на автошляху поблизу селища Кутузівка. Попередньо встановлено, що в результаті аварії на місці події загинув 22-річний водій автомобіля Chevrolet Corvett. Його пасажирка віком приблизно 20 років у шоковому стані із травмами госпіталізована до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Згодом особу людини, яка керувала Toyota Land Cruiser, встановили.
"Дана людина не працює в органах внутрішніх справ. Зразу після вчинення ДТП водій позашляховика був затриманий працівниками поліції у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 ККУ", – уточнили в поліції.
Наразі усі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 1 травня на трасі Сімферополь-Євпаторія сталася автомобільна аварія за участю приватного мікроавтобуса "Форд" та автомобіля "Шкода Рапід", внаслідок чого постраждали 9 осіб, з них 5 — діти.