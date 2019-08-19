В Харьковской области вырубили лес на более 23 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харьковской области из-за незаконной вырубки леса государству нанесен ущерб в сумме 23,8 миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации и осуществления должностными лицами лесных хозяйств Харьковской области незаконных вырубок леса. По ходатайству следователей ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающяя причинение государственным интересам ущерб на сумму 23,8 млн грн", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, с сентября 2018 года по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную порубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз", что повлекло тяжкие последствия лесному хозяйству.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия).
В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Закарпатской области правоохранители разоблачили схему незаконной переправки лесоматериалов за границу.