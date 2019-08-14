На Закарпатті викрили контрабанду лісу на понад 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Закарпатській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення лісоматеріалів за кордон. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території України.
Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 (Контрабанда) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами.
Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці виявили розкрадання деревини державних лісництв.