На Закарпатье разоблачили контрабанду леса на более 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Закарпатской области правоохранители разоблачили схему незаконной переправки лесоматериалов за рубеж. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории Украины.
Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количестве и качестве.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 (Контрабанда) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам.
Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 тысяч гривен.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Харьковской области правоохранители обнаружили хищения древесины государственных лесничеств.