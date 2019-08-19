На Харківщині порубали ліс на понад 23 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харківській області через незаконну вирубку лісу державі завдано збитків у сумі 23,8 мільйони гривень. Про це УНН повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації та здійснення службовими особами лісових господарств Харківської області незаконних порубів лісу. За клопотанням слідчих ДБР вже проведено судово-економічну експертизу, що підтверджує заподіяння державним інтересам збитків на суму 23,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, з вересня 2018 року по червень 2019 року службові особи лісових господарств Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну порубку лісу на території ДП "Жовтневий лісгосп", що спричинило тяжкі наслідки лісовому господарству.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення лісоматеріалів за кордон.