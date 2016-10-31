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15 марта, 19:03 • 116263 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169905 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140006 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132302 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113936 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106113 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101917 просмотра

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В Харьковской области милиция задержала убийцу молодого человека

В Харьковской области милиция задержала убийцу молодого человека

Киев • УНН

 • 5434 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные повреждения 19-летнему молодому человеку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, 30 октября в 04-00 в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи, в помещении кафе в поселке Пархомовка обнаружено тело 19-летнего парня.

Во время поисковых мероприятий сотрудниками группы быстрого реагирования установлено, что 36-летний житель Харькова отдыхал и употреблял спиртные напитки в кафе.

Вдруг между ним и 19-летним местным жителем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт. В результате человек стал бить парня в голову. От нанесенных ударов потерпевший потерял сознание. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

 

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