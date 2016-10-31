В Харьковской области милиция задержала убийцу молодого человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные повреждения 19-летнему молодому человеку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 30 октября в 04-00 в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи, в помещении кафе в поселке Пархомовка обнаружено тело 19-летнего парня.
Во время поисковых мероприятий сотрудниками группы быстрого реагирования установлено, что 36-летний житель Харькова отдыхал и употреблял спиртные напитки в кафе.
Вдруг между ним и 19-летним местным жителем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт. В результате человек стал бить парня в голову. От нанесенных ударов потерпевший потерял сознание. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.