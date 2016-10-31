На Харківщині поліція затримала вбивцю молодого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який наніс смертельні ушкодження 19-річному молодому чоловіку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 30 жовтня о 04-00 до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги, що в приміщенні кафе в селищі Пархомівка виявлено тіло 19-річного хлопця.
Під час пошукових заходів працівниками групи швидкого реагування встановлено, що 36-річний житель Харкова відпочивав та вживав спиртні напої в кафе.
Раптом між ним та 19-річним місцевим жителем на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виник конфлікт. В результаті чоловік став бити хлопця у голову. Від завданих ударів потерпілий втратив свідомість. Травми виявились несумісними із життям.
За фактмо справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідство триває.